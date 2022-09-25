В Кирьят-Малахи воспитательницу детсада обвиняют в жестоком обращении с детьми

Воспитательницу детского сада «Лоли-кэт» Батье Даян обвиняют в 31 насильственных эпизодах в отношении подопечных, которых она «толкала, щипала и била по всем частям тела».

Согласно обвинительному заключению, Даян била детей на глазах других работниц детсада. Ее содержание под стражей продлили до получения результатов дополнительной проверки.

Об этом сообщает издание «Детали».

По словам матери одного из детей, она тайно разместила в заведении записывающее устройство, чтобы узнать, почему ее 2,5-летний мальчик стал агрессивным и потерял аппетит. Потом она прослушала запись и услышала плач и звуки, указывающие на физическое насилие.

Помимо этого, она изучила записи видеокамер и узнала, что Даян без какой-либо причины выдергивала ее сына из группы детей, хватала его за лицо, зажимала рот и била, пока тот не стал задыхаться. После этого правонарушительница щипала мальчика, чтобы тот вновь дышал. Другие подробности этой ужасающей ситуации узнайте в нашем материале.

«Мою подзащитную еще не ознакомили с уликами. Дело расследуется. Она будет сотрудничать со следствием и даст все необходимые объяснения следователям», – прокомментировал эту ситуацию адвокат воспитательницы Нес Бен-Натан.

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