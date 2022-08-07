Над Ашкелоном перехватили несколько ракет: обнародованы фото

Несколько ракет, выпущенных по Ашкелону, были перехвачены «Железным куполом». Опубликованы первые фото.

Несколько ракет, запущенных из сектора Газа, перехватываются системой ПВО «Железный купол» над Ашкелоном.

Это произошло не более 15 минут назад.

Multiple interceptions over Ashkelon in latest barrage. (Pics: Aviad Cohen, חמ"ל דרום) pic.twitter.com/Msq7R0B81O — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 7, 2022

Немедленных сообщений о пострадавших в результате очередного ракетного обстрела нет.

Тем временем, по сообщениям палестинских СМИ, по меньшей мере два человека погибли и еще восемь получили ранения в результате нового взрыва в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа.

Армия обороны Израиля считает, что этот смертоносный взрыв в северной части сектора Газа, вероятно, произошел из-за неудачного запуска ракеты.

Согласно первоначальному расследованию, ЦАХАЛа в последнее время он не наносил ударов по лагерю беженцев Джабалия.

Премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц опубликовали ранее скоординированные заявления, в которых говорится, что трехдневная операция «Рассвет» будет продолжаться столько, сколько потребуется.

«ЦАХАЛ, ШАБАК и силы безопасности будут продолжать действовать против «Исламского джихада», пока мы не восстановим мир и не устраним угрозу для детей [живущих в приграничном районе Газы]», — добавил Ганц.

«Курсор» ранее писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.