Над Ашкелоном перехватили несколько ракет: обнародованы фото

Несколько ракет, запущенных из сектора Газа, перехватываются системой ПВО «Железный купол» над Ашкелоном.
Это произошло не более 15 минут назад.
Немедленных сообщений о пострадавших в результате очередного ракетного обстрела нет.
Тем временем, по сообщениям палестинских СМИ, по меньшей мере два человека погибли и еще восемь получили ранения в результате нового взрыва в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа.
Армия обороны Израиля считает, что этот смертоносный взрыв в северной части сектора Газа, вероятно, произошел из-за неудачного запуска ракеты.
Согласно первоначальному расследованию, ЦАХАЛа в последнее время он не наносил ударов по лагерю беженцев Джабалия.
Премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц опубликовали ранее скоординированные заявления, в которых говорится, что трехдневная операция «Рассвет» будет продолжаться столько, сколько потребуется.
«ЦАХАЛ, ШАБАК и силы безопасности будут продолжать действовать против «Исламского джихада», пока мы не восстановим мир и не устраним угрозу для детей [живущих в приграничном районе Газы]», — добавил Ганц.
«Курсор» ранее писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.