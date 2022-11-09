Надо готовиться к новым волнам: Салман Зарка предупредил о гриппе и COVID

Сейчас ежедневно в среднем в больницы попадают около 10 новых больных в тяжелом состоянии.

Израильтян призывают позаботиться о своем здоровье в преддверии зимы, потому что в этом сезоне минздрав ожидает высокую заболеваемость как гриппом, так и коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает News.israelinfo

Координатор действий правительства по коронавирусу проф. Салман Зарка отметил, что COVID-19 никуда не исчезал, в Европе уже начали фиксировать новые вспышки заболеваемости, которые до Израиля еще не добрались, но новые варианты вируса, произошедшие от «Омикрона», уже зафиксированы в нашей стране.

По его словам, ежедневно в среднем в больницы поступает около 10 новых пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, поэтому стоит готовиться к новым волнам.

Координатор напомнил, что лучшей защитой от коронавируса является бустер, который надо обновить и тем, кто вакцинировался в прошлом и тем, кто переболел более чем 3 месяца назад.

Салман Зарка подчеркнул, что сейчас есть большой спрос на вакцину, как от гриппа, так и от COVID-19.

«Курсор» писал ранее, что сейчас появляются новые штаммы, подварианты «Омикрона», и они уже составляют 17% зарегистрированных случаев заболевания в Израиле.

Еще мы писали, что исследователи обнаружили новый мутировавший вирус гриппа.