За блокирование дорог демонстрантов будут арестовывать — Бен-Гвир

Министр внутренней безопасности в начале заседания своей фракции упомянул о недавней антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве.

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир в начале заседания своей фракции прокомментировал демонстрацию, которая прошла на днях против правительства в Тель-Авиве.

Об этом сообщает портал Maariv.

«Я за демонстрации, за свободу слова, но мы также видели серьезный ущерб демократии, подстрекательства против министра Ярива Левина, блокирование дорог. … Я сказал командованию полиции, что я за демонстрации, но те, кто блокирует дорогу, и те, кто бунтует, должны быть арестованы», — отметил Бен-Гвир.

Он также добавил, что «это мои требования к израильской полиции — действовать в отношении демонстрантов на равных».

«Свобода слова — это не свобода цензуры. Мое требование от полиции и по этому вопросу — обращаться в равной степени к демонстрантам. Есть еще много вещей, есть еще много требований, и они будут озвучены позже», — сказал министр внутренней безопасности.

Как сообщал Курсор, в субботу, 7 января, тысячи активистов левых сил собрались у театра Габима на марш против нового правительства.

Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам»

«Как углубить расистскую дискриминацию арабских граждан, как урезать социальные бюджеты, как дискриминировать по половому признаку. Мы не будем сидеть дома и не будем предаваться отчаянию и разочарованию. Где борьба — там и надежда. И мы начнем борьбу за дом каждого из нас», — заявили участники марша.

Также Курсор писал о том, что активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 января, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.