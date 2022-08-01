Находка ЦАХАЛа: уникальный объект обнаружен в зоне военных действий

Военные Армии обороны Израиля обнаружили недалеко от Тель-Авива древний монастырь возрастом более полутора веков и помогли очистить и открыть место для осмотров.

Солдаты ЦАХАЛа обнаружили 1500-летнее женское аббатство в низких предгорьях к востоку от Шохама в центральной части Израиля, в 15 милях к востоку от центра Тель-Авива.

Все началось после того, как армия случайно повредила небольшой участок территории, расположенный в зоне военных учений. Последовавший за этим восстановительный проект — сотрудничество учебного корпуса ЦАХАЛа и Управления древностей Израиля — получил название «Проект Сил обороны природы: Офицеры берут на себя ответственность за окружающую среду».

Византийский монастырь был впервые раскопан двадцать лет назад доктором Узи Дахари и доктором Йехиэлем Зелингером, а затем был закрыт для защиты.

Теперь его стало возможно увидеть благодаря проекту, который был осуществлен солдатами ЦАХАЛа.

Директор раскопок сообщил: «Недавно небольшая часть древнего церковного объекта была повреждена в ходе армейских работ в военной зоне. Совместно с программой «Силы защиты природы» был инициирован образовательный проект, чтобы очистить и вновь открыть это впечатляющее место.»

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