Отмена рейсов на Родос: все пилоты авиакомпании заболели

Руководство компании получило от всех пилотов сообщение о болезни, но подозревает спланированную заранее забастовку. От этого пострадали пассажиры, оставшиеся без отдыха.

Пассажиры рейсов на Родос узнали об отмене вылета. В разгар туристического сезона отмена двух рейсов авиакомпании Arkia Airlines на Родос вызвала панику.

Об этом информируют detaly.co.il.

Сообщается, что девять пилотов компании одновременно сообщили о болезни и не явились на работу.

Авиакомпания уверена, что это забастовка.

Руководство авиакомпании разгневано: «Мы только недавно подписали с пилотами соглашение, которое должно быть в силе в течение 7 лет, — заявил представитель руководства авиакомпании. Это соглашение включает обязательство со стороны пилотов избегать забастовочных санкций и поддерживать нормальный режим работы. Но не успели высохнуть чернила на нашем меморандуме о взаимопонимании, как в разгар сезона пилоты устраивают дикую забастовку…»

По словам представителя компании, после подписанного соглашения пилоты «начали добиваться чего-то еще». Руководство намеренно через Гистадрут надавить на пилотов и заставить их прекратить забастовку.

Авиакомпания принесла извинения своим клиентам: «Мы приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства и обещаем приложить все силы к тому, чтобы найти для них альтернативную возможность добраться туда, куда они хотели».

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