Найден свиток Мертвого моря, вывезенный из Иерусалима в 1965 году

Утерянный свиток, который относится к периоду Первого Храма и считался утраченным, был обнаружен в США. Теперь он хранится в Управлении древностей Израиля.

Фрагмент знаменитых свитков Мертвого моря, возрастом 2700 лет, давно считавшийся утерянным, был недавно найден.

У американца из штата Монтана обнаружили утраченный фрагмент древних еврейских манускриптов, сообщает Daily Mail.

Свитки Мертвого моря — это древние рукописи, найденные в пещерах на берегу Мертвого моря в 1946 и 1956 годах. Они выполнены на пергаменте или папирусе и состоят из 972 документов. Их записывали на древнееврейском, арамейском, греческом и набатейском языках. Третья часть из них относится к библейским текстам, а остальные не входили в Библию и датируются периодом Второго Храма (516 до н.э. — 70 г. н.э).

Один из трех фрагментов свитков Мертвого моря, которые относятся к периоду Первого Храма (950 — 586 годы до н.э. в истории Израиля) был утрачен, но его обнаружил в штате Монтана, США. Собственник артефакта пояснил, что он получил папирус от матери, а она получила этот подарок при посещении Иерусалима еще в 1965 году. Артефакт длительное время провисел в рамке на стене.

Джо Узиэль из Управления древностей Израиля рассказал: «Рукописи на папирусе периода Первого Храма почти не сохранились. У нас есть тысячи фрагментов свитков, которые относятся к периоду Второго Храма, однако у нас только три документа, включая этот, из периода Первого Храма».

Сам найденный фрагмент теста загадочен, он состоит всего из четырех вырванных строк. Он начинается на древнееврейском языке со слов «в Измаил пошли…». Ученые предполагают, что это могло быть набором инструкций для читателя.

Специалисты провели тщательный анализ найденного фрагмента и удостоверились в его подлинности. Также был подтвержден возраст свитка — примерно 2700 лет. Скорее всего, его обнаружили там же, где обнаружены и другие свитки Мертвого моря.

Теперь этот исторический фрагмент вернулся на свою родину и хранится в Управлении древностей Израиля.

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