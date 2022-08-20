Древняя письменность расшифрована почти через столетие после ее открытия

Согласно рецензируемой статье, недавно опубликованной в журнале Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie, древний язык линейного эламского языка, возможно, был наконец расшифрован.

Согласно журналу Smithsonian, находки, основанные на наборе древних серебряных сосудов, предлагают новый метод расшифровки символов линейного эламита.

«Это одно из главных археологических открытий последних десятилетий. Это было основано на том же подходе, что и прорыв Шампольона — идентификация и фонетическое чтение имен королей», — сказал Массимо Видале, археолог из Падуанского университета, не участвовавший в исследованиях.

Язык берет свое начало в 5000-летнем городе Сузы, на территории современного юго-западного Ирана. Древний городской оазис и столица Элама, Сузы были одним из первых мест, где в бурлящем обществе начали использовать письменные символы.

Французские археологи в начале 20-го века обнаружили первые свидетельства существования системы письма, почти столь же старой или старше, чем шумерская клинопись, в которой использовался другой набор символов. Система, казалось, вышла из употребления, но через несколько сотен лет появился новый письменный язык, который ученые назвали линейным эламским. Предыдущая система письма эламитов называлась протоэламской.

Археологи обнаружили многие сотни протоэламских надписей, но только около 40 линейных эламитских документов разбросаны по всему Ирану, что значительно усложняет их расшифровку. Однако вызов принял профессор Франсуа Дессе из Тегеранского университета. После проведения металлургического анализа, который показал, что серебряные сосуды датируются 2000 г. до н.э., именно в то время, когда использовался линейный эламит, Дессет начал свое исследование.

По его словам, сосуды были «джекпотом» для расшифровки линейного письма на эламите. Согласно исследованию, сосуды представляют собой «старейшие и наиболее полные образцы эламских царских надписей клинописью». Они принадлежали разным правителям из двух династий и содержали достаточно материала для сравнения двух языков, включая имена известных эламских царей, таких как Шилхаха.

Наша редакция писала, что в Египте обнаружен древний затонувший корабль, заполненный сокровищем. Внутри корабля водолазы обнаружили множество сокровищ. Амфоры, золотые статуи и многое другое. Но трофеи трудно достать из корабля, потому что они «впечатаны» в глину.

Загадка древнеегипетской мумии: ученые сделали неожиданное открытие. Ученые были заняты попытками выяснить причину смерти «Таинственной дамы», 2000-летней древнеегипетской мумии.

Ранее Курсор писал, что в Перу обнаружили давнюю гробницу инков.

Курсор также сообщал, что археологи обнаружили произведения искусства эпохи Сасанидов в Иране.

Наша редакция писала, что в Ирландии обнаружили крепость бронзового века возрастом более 3000 лет.