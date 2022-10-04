Накануне Йом-Кипура трое мужчин едва не утонули на пляже в Ашкелоне

Во вторник, 4 октября, на чатсном пляже в Ашкелоне едва не утонули трое человек, прибывшие туда купаться в преддверии Йом-Кипура.

Об этом сообщает inn.co.il.

Согласно сообщению, вследствие инцидента 54-летний мужчина находится в критическом состоянии, 19-летний мужчина пребывает в состоянии средней тяжести, состояние 38-летнего мужчины оценивается как легкое.

«Медики MDA и фельдшеры оказали медицинскую помощь и эвакуировали троих в больницу Барзилай в Ашкелоне. Мужчину, получившего тяжелые ранения, эвакуировали во время проведения сердечно-легочной реанимации», — пишет издание.

Заместитель директора Лахишского района МДА, фельдшер Наум Давид отметил, что как только медики получили сообщение об инциденте, на место выехали реанимобили, машины скорой помощи и специальный квадроцикл. По его словам, один мужчина лежал без сознания возле линии воды, а двое других утопающих были в сознании.

«Мы немедленно оказали первую медицинскую помощь, провели сердечно-легочную реанимацию мужчине, у которого не было пульса и дыхания, и доставили его в больницу. Его состояние стало критическим. Двое других утопающих, которые были в сознании, получали медпомощь в полевых условиях. кислородом и были доставлены в больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести», — уточнил Давид.

Как сообщал Курсор, 24 августа на пляже Дор возле Атлита произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого скончался 40-летний мужчина.

Отдыхающий купался в море и захлебнулся. Его достали из водоема в бессознательном состоянии. На место инцидента сразу вызвали бригаду «скорой» помощи (МАДА). Сотрудники экстренной службы провели мужчине сердечно-легочную реанимацию, но к сожалению, их старания были безуспешными.

Курсор писал ранее, что с начала купального сезона, который стартовал в Израиле в начале апреля, на водоемах утонули 32 человека. Израильтян призывают не пренебрегать правилами поведения на воде, потому что в последнее время такие трагедии стали происходить часто.