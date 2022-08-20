Стало известно, сколько человек утонули в Израиле с начала лета

Израильтян призывают не пренебрегать правилами поведения на воде, потому что в этом году на водоемах утонули десятки людей.

С начала купального сезона, который стартовал в Израиле в начале апреля, на водоемах утонули 32 человека.

Об этом сообщает издание 0404, ссылаясь на данные МАДА.

Медики оказали помочь 199 людям, которые были спасены из моря, бассейнов и различных водоемов на всей территории страны. 32 человека утонули, 7 находится в критическом состоянии, 10 людей находятся в тяжелом состоянии после происшествия на воде, 23 — в состоянии средней тяжести. Остальные отделались испугом и легкими травмами.

К слову, в прошлом году за время купального сезона, который был закрыт 5 октября, утонули 40 израильтян.

«Курсор» писал ранее, что 17 августа, на озере Кинерет произошел трагический случай. Из воды извлекли 19-летнего парня в бессознательном состоянии. Пострадавшего доставили в критическом состоянии, и медики начали бороться за его жизнь. Но к сожалению, реанимационные действия оказались безуспешными.

Еще мы писали, что израильтянин утонул во время отдыха с семьей на Синайском полуострове в Египте. Местные медицинские бригады, которые были вызваны на место происшествия, провели длительные реанимационные операции, но безуспешно.

Напомним, что 15-летний мальчик утонул в водоеме глубиной около 5 метров недалеко от развязки Шокет.