Налоговое управление Израиля приостановило прием граждан

Израильтян предупредили, что ответы на запросы по электронной почте управление отправит после «каникул».

Отделения Налогового управления Израиля по случаю праздника Суккот приостановили свою работу на 11 дней.

Об этом сообщает издание «Детали».

Израильтян предупредили, что отделения не будут работать с 7 по 18 октября. Ответы на запросы по электронной почте также придут после «каникул».

В экстренных случаях граждан просят обращаться по следующим служебным телефонам: Идит Лев-Зархиа — 0505294309, Ариэла Соломон — 0506210402, Авиталь Лахав — 058-4448607.

«Курсор» писал ранее, что Служба национального страхования («Битуах леуми») направила 161 миллион шекелей для выплаты одноразовой субсидии на обогрев жилища в зимний период. На эту выплату могут рассчитывать израильтяне, которые достигли пенсионного возраста и те, кто соответствует определенным категориям

Еще мы писали, что гендиректор Битуах Леуми Меир Шпиглер сказал, что около 70 тысяч безработных израильтян в возрасте старше 45 лет потеряют право на выплаты по безработице.

Напомним, что в октябре израильтянам выплатили досрочно выплаты по обеспечению прожиточного минимума.