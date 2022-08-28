«Нанес серьезный ущер»: Лапид резко ответил на критику Нетаниягу

Яир Лапид ответил на слова Нетаниягу о том, что в прошлом году Лапид и министр обороны Ганц полностью отказались от борьбы против ядерной сделки с Ираном.
Премьер написал: «Когда Нетаниягу был премьер-министром, все, что он делал в иранском вопросе, было для прессы и презентаций.
Ущерб, который он нанес за время своего пребывания в должности двум важнейшим стратегическим вопросам Израиля — борьбе с иранским ядерным оружием и отношениям с США, — серьезен и глубок, и мы все еще восстанавливаем его.
Мы работаем каждый день, чтобы укрепить израильскую политику и потенциал безопасности, которыми многие годы пренебрегали.
Вот почему я вызвал главу оппозиции на завтрашний брифинг по безопасности, чтобы он хотя бы имел представление о том, о чем говорит в видео, которые снимает».
Как ранее писал Курсор, лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу обвинил премьер-министра Яира Лапида в «полном отказе» от публичной борьбы против переговоров о возобновлении сделки с Ираном.