«Нанес серьезный ущер»: Лапид резко ответил на критику Нетаниягу

«Мы работаем каждый день, чтобы укрепить израильскую политику и потенциал безопасности, которыми многие годы пренебрегали», — написал Лапид.

Яир Лапид ответил на слова Нетаниягу о том, что в прошлом году Лапид и министр обороны Ганц полностью отказались от борьбы против ядерной сделки с Ираном.

Премьер написал: «Когда Нетаниягу был премьер-министром, все, что он делал в иранском вопросе, было для прессы и презентаций.

Ущерб, который он нанес за время своего пребывания в должности двум важнейшим стратегическим вопросам Израиля — борьбе с иранским ядерным оружием и отношениям с США, — серьезен и глубок, и мы все еще восстанавливаем его.

Мы работаем каждый день, чтобы укрепить израильскую политику и потенциал безопасности, которыми многие годы пренебрегали.

Вот почему я вызвал главу оппозиции на завтрашний брифинг по безопасности, чтобы он хотя бы имел представление о том, о чем говорит в видео, которые снимает».

אנחנו פועלים כל יום לחזק את יכולותיה של המדיניות והביטחוניות של ישראל שהוזנחו במשך שנים ארוכות. לכן זימנתי מחר את ראש האופוזיציה לתדרוך בטחוני להתעדכן בפרטים, שלפחות יהיה לו מושג על מה הוא מדבר בסרטים שהוא עושה. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) August 28, 2022

Как ранее писал Курсор, лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу обвинил премьер-министра Яира Лапида в «полном отказе» от публичной борьбы против переговоров о возобновлении сделки с Ираном.