«Нанес серьезный ущер»: Лапид резко ответил на критику Нетаниягу

19:05, Сегодня
Новости Израиля
яир лапид фото
Фото: Tomer Neuberg/Flash90

«Мы работаем каждый день, чтобы укрепить израильскую политику и потенциал безопасности, которыми многие годы пренебрегали», — написал Лапид.

Яир Лапид ответил на слова Нетаниягу о том, что в прошлом году Лапид и министр обороны Ганц полностью отказались от борьбы против ядерной сделки с Ираном.

Премьер написал: «Когда Нетаниягу был премьер-министром, все, что он делал в иранском вопросе, было для прессы и презентаций.

Ущерб, который он нанес за время своего пребывания в должности двум важнейшим стратегическим вопросам Израиля — борьбе с иранским ядерным оружием и отношениям с США, — серьезен и глубок, и мы все еще восстанавливаем его.

Мы работаем каждый день, чтобы укрепить израильскую политику и потенциал безопасности, которыми многие годы пренебрегали.

Вот почему я вызвал главу оппозиции на завтрашний брифинг по безопасности, чтобы он хотя бы имел представление о том, о чем говорит в видео, которые снимает».

Как ранее писал Курсор, лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу обвинил премьер-министра Яира Лапида в «полном отказе» от публичной борьбы против переговоров о возобновлении сделки с Ираном.

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Автор материала:
Ирен Давид
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