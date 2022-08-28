Сделка с Ираном: Нетаниягу обрушился с критикой на Лапида

По словам лидера оппозиции, в прошлом году Лапид и министр обороны Ганц полностью отказались от борьбы против ядерной сделки с Ираном.

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу обвинил премьер-министра Яира Лапида в «полном отказе» от публичной борьбы против переговоров о возобновлении сделки с Ираном.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам Нетаниягу, в прошлом году Лапид и министр обороны Бенни Ганц полностью отказались от публичной борьбы против ядерной сделки с Ираном.

«В течение 12 лет мы решительно боролись за эту сделку и даже заставили США выйти из нее. Но за единственный год своего пребывания у власти Лапид и Ганц ослабили бдительность и позволили США и Ирану заключить ядерную сделку, которая ставит под угрозу наше будущее», — заявил Нетаниягу.

Он также обвинил Лапида в том, что тот не смог публично оспорить эти усилия в Конгрессе, в ООН или в иностранных СМИ, а «проснулся» слишком поздно, после того как в переговорах был достигнут значительный прогресс.

В качестве примера «беспомощности» правительства Нетаниягу приводит то, что Беннетт, отвечающий за вопросы, связанные с Ираном, «в настоящее время отдыхает в Италии накануне подписания сделки и находится в районе, где нет связи».

Нетаньяху также подтвердил, что завтра в 17:00 он примет участие в брифинге по безопасности с Лапидом.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Яир Лапид предупредил, что США не смогут подписать хорошее соглашение с Ираном без реальной военной угрозы.

Мировые державы «должны заставить Иран подписать гораздо лучшее соглашение», сказал Лапид.

«Такое соглашение может быть достигнуто только при реальной военной угрозе, чтобы иранцы понимали, что им придется заплатить высокую цену за свою непокорность», — добавил премьер на брифинге.

Ранее Курсор информировал о том, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пригласил крайне правых депутатов Кнессета Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича на встречу в пятницу, чтобы их партии «Оцма Иехудит» и «Религиозный сионизм» баллотировались по общему списку на выборах 1 ноября.