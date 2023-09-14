Нанес удар ножом: суперинтендант в отставке выступил с резонансным обвинением в адрес Коби Шабтая

Инцидент произошел в 2020 году.

Суперинтендант в отставке Амнон Алкалаи сегодня в четверг подал жалобу в МВД на комиссара Коби Шабтая.

В своем заявлении он утверждает, что во время совещания командного состава, состоявшегося в 2020 году, Шабтай, играя с ножом, нанес ему удар.

Ранее Алкалаи уже рассказывал об этом, но жалобу не подавал. «Я знал, что у него есть ножи. Я видел, как он держал нож, прицеливался, приблизился к моей ноге и нанес удар, вонзив в нее нож. Я посмотрел на него и сказал: «Коби, ты меня прирезал». У меня были разорваны штаны, нож был прямо внутри», — рассказал Алкалаи в передаче «Люди».

После раскрытия этого случая в газете "Хаарец" и в последующей передаче "Люди", полиция опровергла обвинения Амнона Элькалаи и заявила, что они неточные.

Однако Элькалаи решил подать жалобу в министерство внутренних дел против комиссара, что является необычным шагом высокопоставленного члена полиции против ее главы.

Говоря о причинах подачи жалобы через почти три года после события, близкие к Элькалаю источники сказали порталу Walla!, что "правда должна выйти наружу. В окружении комиссара продолжают лгать и отрицать событие".

Курсор писал ранее, что комиссар полиции Коби Шабтай отреагировал на резонансный инцидент с линчеванием мальчика в Петах-Тикве.