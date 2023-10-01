После того, как крыса укусила ребенка, его привезли в больницу с кровотечением из лица.

Трехнедельного ребенка доставили в больницу "Сорока" в минувшую среду после того, как крыса укусила его за лицо. Состояние ребенка оценивается как легкое.

Об этом пишет Maariv.

Малыша привезли в больницу с кровотечением из лица, и его госпитализирован в отделение детской больницы «Сабан» в Сороке. У младенца обнаружили телесные повреждения и порезы в центре лица.

Сотрудники больницы прооперировали ребенка и очистили рану на его лице. Они также восстановили поврежденный участок в центре лица малыша.

Родители ребенка рассказали, что в разгар отключения электроэнергии они услышали крики из детской комнаты. Когда они подошли к кровати, то с ужасом обнаружили, что лицо ребенка кровоточит.

Их предположение о том, что это был укус крысы, подтвердили врачи на основании ран, обнаруженных на лице ребенка.

Ожидается, что в ближайшее время ребенка выпишут, но при этом лечение шрамов продолжится.

«Крысы, как и другие грызуны, опасны для человека, поскольку переносят инфекционные заболевания. При каждом укусе важно промывать место и как можно быстрее обращаться к врачу, в том числе для того, чтобы выяснить статус иммунитета ребенка с целью введения вакцины против столбняка и дальнейшего обследования", - сказал доктор Саид Абу Абед, директор медицинского отделения детской больницы в Сороке.

Курсор писал, что крыса забралась на спящего пассажира в вагоне метро Нью-Йорка.

Напомним, что школьник едва не съел «крысиную голову» в своем обеде из столовой — вопиющие кадры.