Нападение на Аймана Уде: полиция сообщила подробности

Прошлой ночью Айман Уде подвергся нападению во время демонстрации против правительства Нетаниягу в Тель-Авиве.

Полиция задержала 42-летнего жителя Гиват-Бреннера, который подозревается в нападении на члена Кнессета во время демонстрации прошлой ночью в Тель-Авиве.

Об этом сообщает maariv.

Во время демонстрации в Тель-Авиве против правительства Нетаниягу лидер Объединенного списка Айман Уде подвергся нападению, когда он сошел со сцены митинга после выступления.

Инцидент с нападением попал на видео, там один из присутствующих кричит на Уде и хватает его за руку. Люди, стоявшие вокруг, пытались разнять их, потом Уде отошел от кричащих.

Сам Удэ прокомментировал инцидент и написал: «В конце моего сегодняшнего выступления против фашизма я подвергся словесной атаке со стороны фашистских демонстрантов, один из них даже напал на меня физически и был немедленно оттеснен демонстрантами, которые были вокруг меня. Таковы результаты этого темного правительства, против которого мы провели сегодняшнюю демонстрацию. Я в порядке, и я не позволю никому помешать мне представлять общественность».

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу призвал министра Ликуда остановить работы по созданию инфраструктуры в Шаббат.

Также «Курсор» сообщал, как в министерстве экономики ответили на требование Гольдкнопфа запретить железнодорожные работы по субботам.