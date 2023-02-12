Нападение на беременную женщину в Иерусалиме: первые подробности жуткого инцидента

Полицейские арестовали 29-летнего араба из Цур-Бахара в Иерусалиме по подозрению в совершении тяжких преступлений в отношении своей жены, которая находится на пятом месяце беременности.
Полицейское расследование показывает, что подозреваемый напал на свою жену с ремнем и бросил в нее обогреватель. В результате инцидента женщина получила травмы и нуждалась в медицинской помощи.
Подозреваемый, задержанный полицией, был доставлен на допрос, и вчера суд продлил срок его содержания под стражей.
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