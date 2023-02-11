На посла Израиля в Испании напали пропалестинские активисты

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на посла израиля в испании напали пропалестинские активисты 11 февраля, 2023
Фото: pixabay.com

Охранникам пришлось использовать оружие.

Посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон подверглась нападению в прошлую среду во время лекции в одном из университетов Мадрида со стороны нескольких десятков пропалестинских активистов.

Об этом сообщает Walla.

Это случилось в среду, 8 февраля. На видео, которое было распространено вчера вечером в социальных сетях Испании, видно, как израильские и местные охранники эвакуируют посла в комнату безопасности, а десятки активистов стреляют в нее. Также видно, как один из охранников вытаскивает свое оружие и направляет его на протестующих.

Источник в МИД заявил, что это был очень жестокий и серьезный инцидент. По его словам, после того, как местная полиция направила на место происшествия силы и разогнала протестующих, лекция посла возобновилась.

Также «Курсор» сообщал, что двух израильских туристов чудом удалось спасти от лесного пожара в Лаосе.

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