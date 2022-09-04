Нападение на протестующих против Нетаниягу: в полиции сообщили новые детали

Отец и сын-подросток арестованы за бросание камней в протестующих против Нетаниягу. Полиция сообщает, что пара является жителями Ришон ле-Циона.

Полиция сообщила в воскресенье, что мужчина и его сын-подросток были арестованы по подозрению в ранении двух человек, когда они бросали камни в израильтян, вышедших на протест против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Пара является жителями Ришон ле-Циона, центра города, где накануне вечером произошло нападение на демонстрацию.

Полиция сообщила, что сыну 16 лет и что офицеры потребуют продления срока содержания под стражей подростка и его отца, если это необходимо для расследования.

Члены левой группы «Министр преступности» сообщили, что нападавшие прибыли на вездеходе в Ришоним — мост, соединяющий Ришон ле-Цион и город Нес-Циона, — и забросали камнями участников митинга.

Двое протестующих в возрасте 60 лет получили легкие ранения и были доставлены в медицинский центр Assaf Harofeh для лечения.

Хаим Тривакс, получивший в результате нападения травму головы, рассказал после инцидента, что два мальчика, «выглядевшие как братья», набросились на группу с камнями, а взрослый и маленькая девочка наблюдали за происходящим со стороны.

מזל שיש צילומים מי התחיל את האלימות pic.twitter.com/TKARs3vRqj — yoni arie (@yoni_arye) September 3, 2022

Нападавшие скрылись с места происшествия до прибытия полиции.

Ранее «Курсор» писал о том, что 19-летний парень погиб и еще двое получили серьезные ранения в результате столкновения их автомобиля с грузовиком в Самарии рано утром в воскресенье.