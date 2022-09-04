Трагедия в Самарии: появились новые подробности и фото

09:16, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Один человек погиб, двое серьезно пострадали в результате столкновения автомобиля и грузовика в Самарии.

19-летний парень погиб и еще двое получили серьезные ранения в результате столкновения их автомобиля с грузовиком в Самарии рано утром в воскресенье.

Авария произошла около 3:30 утра возле развязки Гити Авишар, западнее населенного пункта Ариэль.

Трое пассажиров автомобиля — все в возрасте 19 или 20 лет — были доставлены в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве для лечения множественных травм.

Позже в больнице сообщили о смерти молодого человека.

Состояние двух других оценивается как «тяжелое и нестабильное».

Водителю грузовика потребовалась медицинская помощь на месте. У него легкие травмы.

Обстоятельства аварии не выяснены, и полиция сообщила, что следователи начали расследование.

Яир Лапид написал в своем твиттере: «Разделяю горе семьи человека, погибшего в результате трагической аварии в Самарии, и молюсь за покой раненых».

Ранее Курсор писал, что члены движения Crime Minister, которые протестовали в Ришон ле-Ционе против Нетаниягу, стали жертвами нападения молодого поколения.

Также Курсор сообщал, что возле озера Кинерет полицейских атаковали участники нелегальной вечеринки, которые находились в нетрезвом состоянии.

Кроме того, в субботу, 3 сентября, в порту Тель-Авива произошел неприятный инцидент, в результате которого пострадала 4-летняя девочка. Ей потребовалась операция.

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Автор материала:
Ирен Давид
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