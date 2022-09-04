Трагедия в Самарии: появились новые подробности и фото

Один человек погиб, двое серьезно пострадали в результате столкновения автомобиля и грузовика в Самарии.

19-летний парень погиб и еще двое получили серьезные ранения в результате столкновения их автомобиля с грузовиком в Самарии рано утром в воскресенье.

Авария произошла около 3:30 утра возле развязки Гити Авишар, западнее населенного пункта Ариэль.

Трое пассажиров автомобиля — все в возрасте 19 или 20 лет — были доставлены в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве для лечения множественных травм.

צעיר כבן 19 נפצע אנוש, ושני צעירים נוספים נפצעו קשה מהתהפכות כבאית על רכב פרטי בצומת גיתי אבישר שבשומרון

(צילום: מד"א) @glick_sh pic.twitter.com/7wYqZrVK2g — גלצ (@GLZRadio) September 4, 2022

Позже в больнице сообщили о смерти молодого человека.

Состояние двух других оценивается как «тяжелое и нестабильное».

Водителю грузовика потребовалась медицинская помощь на месте. У него легкие травмы.

Обстоятельства аварии не выяснены, и полиция сообщила, что следователи начали расследование.

Яир Лапид написал в своем твиттере: «Разделяю горе семьи человека, погибшего в результате трагической аварии в Самарии, и молюсь за покой раненых».

משתתף בצער משפחת ההרוג בתאונה הטרגית בשומרון, ומתפלל לשלום הפצועים. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) September 4, 2022

Ранее Курсор писал, что члены движения Crime Minister, которые протестовали в Ришон ле-Ционе против Нетаниягу, стали жертвами нападения молодого поколения.

Также Курсор сообщал, что возле озера Кинерет полицейских атаковали участники нелегальной вечеринки, которые находились в нетрезвом состоянии.