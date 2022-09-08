Нападение на солдата с молотком: ЦАХАЛ озвучил детали и показал фото

07:16, Сегодня
Новости Израиля
столкновения палестинцев и солдат цахала фото
Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90

Солдаты также нашли нож на теле подозреваемого после инцидента возле деревни Битин. Это нападение продолжило всплеск насилия в Иудее и Самарии.

Палестинец был застрелен после того, как напал с молотком на израильского солдата недалеко от центральной деревни Битин, сообщила ЦАХАЛ в среду вечером.

Войска проводили обычную операцию в этом районе, когда подозреваемый бросился на солдата, добавили в армии. Солдат открыл огонь и нейтрализовал палестинца.

После этого военнослужащие также обнаружили нож на теле подозреваемого, сообщили в ЦАХАЛе.

По данным военных, солдат получил лишь незначительные травмы головы и не нуждался в госпитализации после оказания медицинской помощи на месте происшествия.

Личность убитого подозреваемого палестинца пока не разглашается.

Ранее в тот же день Армия обороны Израиля подтвердила сообщение общественной телерадиокомпании «Кан» о том, что она готовит подразделения в Иудее и Самарии для возможного использования вооруженных дронов во время контртеррористических рейдов.

В прошлом Израиль использовал там боевые вертолеты, но только в особых случаях, а не в обычном порядке.

Военнослужащие ЦАХАЛа неоднократно попадали под обстрел во время ночных рейдов в Иудее и Самарии в ходе многомесячной борьбы с палестинскими террористами.

Военные начали операцию, получившую название «Волнорез», после серии смертоносных нападений, в результате которых в период с середины марта по начало мая погибли 19 человек. С начала операции задержано более 1500 подозреваемых.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием.

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Автор материала:
Ирен Давид
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