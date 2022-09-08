Нападение на солдата с молотком: ЦАХАЛ озвучил детали и показал фото

Солдаты также нашли нож на теле подозреваемого после инцидента возле деревни Битин. Это нападение продолжило всплеск насилия в Иудее и Самарии.

Палестинец был застрелен после того, как напал с молотком на израильского солдата недалеко от центральной деревни Битин, сообщила ЦАХАЛ в среду вечером.

Войска проводили обычную операцию в этом районе, когда подозреваемый бросился на солдата, добавили в армии. Солдат открыл огонь и нейтрализовал палестинца.

במהלך פעילות יזומה שגרתית של כוח צה״ל לפני זמן קצר, סמוך לכפר ביתין שבמרחב החטיבה המרחבית בנימין, חשוד תקף חייל צה״ל בעזרת פטיש. החייל הגיב בירי לעבר החשוד וניטרל אותו. בנוסף, נמצאה על החשוד סכין.

החייל נפצע בפניו וקיבל טיפול רפואי בנקודה pic.twitter.com/LOXxZ6GLRk — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 7, 2022

После этого военнослужащие также обнаружили нож на теле подозреваемого, сообщили в ЦАХАЛе.

По данным военных, солдат получил лишь незначительные травмы головы и не нуждался в госпитализации после оказания медицинской помощи на месте происшествия.

Личность убитого подозреваемого палестинца пока не разглашается.

Ранее в тот же день Армия обороны Израиля подтвердила сообщение общественной телерадиокомпании «Кан» о том, что она готовит подразделения в Иудее и Самарии для возможного использования вооруженных дронов во время контртеррористических рейдов.

В прошлом Израиль использовал там боевые вертолеты, но только в особых случаях, а не в обычном порядке.

Военнослужащие ЦАХАЛа неоднократно попадали под обстрел во время ночных рейдов в Иудее и Самарии в ходе многомесячной борьбы с палестинскими террористами.

Военные начали операцию, получившую название «Волнорез», после серии смертоносных нападений, в результате которых в период с середины марта по начало мая погибли 19 человек. С начала операции задержано более 1500 подозреваемых.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием.