Нападение на солдата с молотком: ЦАХАЛ озвучил детали и показал фото

Палестинец был застрелен после того, как напал с молотком на израильского солдата недалеко от центральной деревни Битин, сообщила ЦАХАЛ в среду вечером.
Войска проводили обычную операцию в этом районе, когда подозреваемый бросился на солдата, добавили в армии. Солдат открыл огонь и нейтрализовал палестинца.
После этого военнослужащие также обнаружили нож на теле подозреваемого, сообщили в ЦАХАЛе.
По данным военных, солдат получил лишь незначительные травмы головы и не нуждался в госпитализации после оказания медицинской помощи на месте происшествия.
Личность убитого подозреваемого палестинца пока не разглашается.
Ранее в тот же день Армия обороны Израиля подтвердила сообщение общественной телерадиокомпании «Кан» о том, что она готовит подразделения в Иудее и Самарии для возможного использования вооруженных дронов во время контртеррористических рейдов.
В прошлом Израиль использовал там боевые вертолеты, но только в особых случаях, а не в обычном порядке.
Военнослужащие ЦАХАЛа неоднократно попадали под обстрел во время ночных рейдов в Иудее и Самарии в ходе многомесячной борьбы с палестинскими террористами.
Военные начали операцию, получившую название «Волнорез», после серии смертоносных нападений, в результате которых в период с середины марта по начало мая погибли 19 человек. С начала операции задержано более 1500 подозреваемых.
«Курсор» писал ранее, что израильская полиция задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием.