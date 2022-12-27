«Нападение на ЦАХАЛ — не террор»: полиция арестовала репортера ультраортодоксов

Журналист арестован по подозрению в «подстрекательстве к террору».

Полиция арестовала ультраортодоксального журналиста Исраэля Фрея после получения жалоб на несколько его твитов, которые были расценены как подстрекательство палестинцев к террору против израильтян.

Фрея задержали после того, как он отказался прибыть в полицию на допрос.

В последние месяцы Фрей несколько раз писал в Твиттере после терактов.

Например, после теракта, в ходе которого была убита 18-летняя Ноа Лазар на контрольно-пропускном пункте возле лагеря беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме, Фрей написал, что «нападения на силы безопасности не являются террором».

В другом твите он похвалил палестинца, совершившего теракт в Яффо, за то, что он проявил «сдержанность», не убил еще больше израильтян по пути туда из Шхема, и сказал, что он «заслужил медаль».

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