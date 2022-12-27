Попытка теракта на пляже Ницаним: первые подробности

Террористы планировали атаку на пляж Ницаним, для этого было готово водное судно.

Благодаря оперативным действиям ШАБАКа и ЦАХАЛа предотвращен теракт, планировавшийся из Газы.

Об этом сообщил канал Израильские трудовыебудни.

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Как сообщается, теракт должен был быть осуществлен с помощью водного судна. Террористы планировали атаковать пляж Ницаним.

Курсор уже сообщал вчера, что ШАБАК предотвратил теракт в Израиле. В итоге террористическая ячейка была разгромлена, а ее планы сорваны.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ опубликовал видео учений во время снегопада на Хермоне. Выпавший первый снег на Хермоне бойцы 13-ого батальона Голани отметили проведением военных учений.

Уже сообщалось, что из-за сбоя в системе оповещения ЦАХАЛа десятки тысяч резервистов получили оповещения о призыве. Военные говорят, что звонки и текстовые сообщения, которые содержали сообщение об ошибке, произошли во время «плановой операции по техническому обслуживанию», на самом деле солдат не вызывали на дежурство.

Еще мы писали, что БАГАЦ издал постановление для правительства. Постановление БАГАЦ не отменит вероятное назначение Дери министром в четверг вместе с принятием присяги всем правительством.