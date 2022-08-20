Нападение на вице-мэра Умм эль-Фахма: подозреваемые задержаны

Полиция задержала мужчин, которые сегодня ворвались в дом вице-мэра Умм эль-Фахма с дубинками и пытались нанести ему травмы.

В субботу, 20 августа, трое мужчин ворвались в частную собственность вице-мэра Умм эль-Фахма Заки Агбария, когда он был со своей семьей, и пытались избить чиновника. Полиция уже задержала подозреваемых.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Известно, что мужчины приехали на двух автомобилях, зашли в дом с дубинками, чтобы нанести травмы муниципальному служащему. Но Заки Агбария почти не пострадал, за него вступились взрослые сыновья.

На место инцидента была вызвана полиция и бригада «скорой» помощи. Молодых людей эвакуировали в медицинское учреждение «Гилель Яфе» с легкими ранениями, полученными в стычке со злоумышленниками.

Сотрудники полиции на месте преступления оперативно задержали двух из трех нападавших: 62-летнего жителя Умм аль-Фахма и его 30-летнего сыны. Второй сын успел скрыться с места происшествия, но полиция уверяет, что в ближайшее время он будет найден и арестован.

Предполагаемым мотивом нападения называют конфликт вокруг плана городской застройки, который вице-мэр начал продвигать.

«Курсор» писал ранее, что 18 августа, Мировой суд Ришон-ле-Цион принял решение отпустить под домашний арест мэра Петах-Тиквы Рами Гринберга, который на прошлой неделе был арестован по подозрению во взяточничестве и мошенничестве. А после окончания срока домашнего ареста разрешил ему вернуться на работу.