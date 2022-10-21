Столкновение между поселенцами и палестинцами возле Шхема: в ЦАХАЛе озвучили заявление

Израильская армия заявила, что проводит расследование после того, как человек в военной экипировке был замечен за тем, что помогал поселенцам в нападенит на палестинских сборщиков оливок. Момент попал на видео, опубликованном правозащитной группой в пятницу.
Нападение произошло недалеко от деревни Бурин, в районе, где в последнее время произошло несколько столкновений между поселенцами и палестинцами.
В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что человек в военной форме был не солдатом, а координатором безопасности поселения.
«Происшествие и поведение координатора по безопасности расследуются», — говорится в сообщении.
В заявлении армии также отмечается, что обе стороны бросали камни и что в этот район были направлены солдаты, чтобы прекратить столкновение с помощью мер по борьбе с беспорядками.
Во многих поселениях есть группы безопасности, возглавляемые координатором гражданской безопасности и состоящие из жителей, которые обычно являются ветеранами армии. Эти группы регулярно тренируются и служат в качестве подразделения быстрого реагирования во время инцидентов, связанных с безопасностью, до тех пор, пока на место не прибудут ЦАХАЛ или полиция.
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