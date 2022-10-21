Израильтянка сломала ногу в горах Италии: подробности

В районе инцидента не было мобильной связи, поэтому спутникам пострадавшей пришлось искать соседнее село, из которого они могли бы вызвать помощь.

Израильская туристка сломала ногу во время похода в горах в Италии.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что женщина путешествовала вместе с двумя спутниками. Вскоре они обнаружили, что не могут вызвать спасателей, так как в районе, где они находятся, нет связи. Им пришлось разделиться и искать соседнее село, из которого они могли бы вызвать помощь.

«Одна из туристок, проделав путь в несколько километров, добралась до деревни и вызвала помощь. На место была направлена спасательная команда. Вечером 21 октября израильтянку со сломанной ногой обнаружили в горах и эвакуировали на вертолете. Позже ее доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, недавно в районе Долпо (Северо-Западный Непал) трое израильских туристов попали в снежную бурю. Но, к счастью, они вовремя связались со спасателями и были эвакуированы с опасной точки.

Израильские экстремалы выдвинулись в горный поход в районе Долпо, но их врасплох захватила снежная буря. Туристы планировали вернуться в деревню, с которой вышли, но погодные условия и наступления темноты им не позволили. Израильтяне разбили на снегу палатку для ночлега. Оттуда они связались с израильской спасательной командой «Rescue one», которая сегодня забрала их из опасного района.

Также Курсор информировал о том, что из долины Марха был эвакуирован 27-летний гражданин Израиля, который стал задыхаться в высокогорной местности. После напряженной и сложной спасательной операции он был доставлен в город Лех.

Еще мы писали, что в индийских Гималаях в результате схода лавины погибли четыре альпиниста, еще десятки людей попали в снежную ловушку.