Нападение в Кфар-Касеме: полиция изменила свою версию событий

По словам родственников убитого, никаких националистических взглядов или связей в кругах националистов у Бадира не было.

У 22-летнего Наима Бадира, который врезался в полицейское авто в Кфар-Касеме, а позже был застрелен правоохранителями, было уголовное прошлое.

Об этом сообщили родственники убитого, информирует портал Israel Info.

При этом, по их словам, никаких националистических взглядов или связей в кругах националистов у Бадира не было.

В то же время полиция изменила первоначальную версию событий и уже не утверждает, что убитый стрелял в полицейских. Никаких свидетельств, подтверждающих, что инцидент был терактом, ШАБАК и полиция не представили.

По сообщению полиции, это была умышленная попытка наезда — автомобиль Бадира врезался в машину полиции, трое сидевших в ней полицейских получили легкие ранения. В какой момент был застрелен Бадир, неизвестно, но полиция признает, что огонь по подозреваемому террористу был открыт до наезда на машину полицейских.

Полицейские МАГАВ приехали в Кфар-Касем по телефонному вызову. Звонивший сообщил о насилии в семье, и сообщение, по словам полиции, было «по-видимому, ложным» — СМИ сообщили со слов полиции, что звонил сам Бадир, чтобы «заманить полицейских в засаду».

Полиция признала, что Бадир не стрелял в полицейских (хотя первоначально утверждала обратное), но теперь начальник полиции Коби Шабтай объясняет, что «к счастью, его оружие заклинило». Согласно словам правоохранителей, в тот промежуток времени, что не документирован на видео, Бадир забросал машины МАГАВ бутылками с зажигательной смесью.

Мэр Кфар-Касема Адаль Бадир призвал выяснить все обстоятельства инцидента и мотивы действий убитого, прежде чем объявлять его террористом.

ХАМАС и “Исламский джихад”, между тем, с удовольствием подхватили версию полиции. Террористические организации объявили Наима Бадира героем и мучеником арабского “народного восстания”, которое, якобы, нарастает в Израиле.

Как сообщал Курсор, полиция опубликовала подробности вооруженного нападения в Кфар-Касиме и рассказала, что происходило в эти драматические моменты.

Ранее Курсор писал, что в Кфар-Касеме террорист открыл огонь по полицейским.