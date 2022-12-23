В Кфар-Касеме террорист открыл огонь по полицейским

На полицейских в Кфар-Касеме совершено нападение, двое офицеров ранены. В результате один террорист ликвидирован и обнаружен склад с боеприпасами.

Ночью в пятницу, 23 декабря, в Кфар-Касиме террорист за рулем автомобиля сбил двоих полицейских, а потом открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.

В ответ полицейские выстрелили по нападавшему и ликвидировали его. Установлена личность нападавшего, это 20-летний житель Кфар-Касема.

Раненым полицейским оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего они были доставлены в больницу.

На место прибыли спецназовцы, которые с помощью вертолета провели обширные поиски дополнительных подозреваемых. Следствие было передано в ШАБАК.

אירוע חריג בכפר קאסם,המשטרה מזרימה כוחות מיוחדים בעקבות חשד לאירוע דריסה, נבדק חשד לרקע לאומני, לפי המשטרה בוצע ירי לעבר 2 שוטרים ודריסתם. נהג הרכב נוטרל, השוטרים פונו לבית חולים.רצף האירועים בשלושת הימים האחרונים בעיקר בהיבט הפלילי משקף מציאות עגומה בחברה הערבית. pic.twitter.com/cyxNBR6Ww2 — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) December 23, 2022

В ходе проведенных обысков силовики обнаружили в здании, из которого предположительно вышел террорист, автомат типа «Карл Густав», боеприпасы к нему и бутылки с коктейлем Молотова.

Предварительное расследование показало, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия по сообщению о преступной деятельности, а после этого террорист в автомобиль начал резко двигаться задним ходом в сторону сотрудников полиции.

Начальник полиции центрального округа суперинтендант Ави Битон дал оценку ситуации на месте происшествия. Он заявил, что из улик и показаний сотрудников полиции следует, что нападение планировалось за несколько дней до этого. «Офицеры действовали решительно, как и положено в таком случае».

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Также наш сайт сообщал, что комиссар полиции Коби Шабтай отреагировал на убийство мужчины и его сына в Назарете и отметил, что сотрудники полиции будет продолжать «действовать решительно и жестко против всех преступных элементов, которые подвергают опасности общественность и наносят урон чувству безопасности».