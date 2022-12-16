Нападение в школе Реховота: педагогов и соцработников вызвали на допрос

Педагоги и социальные работники школы в Реховоте, где на днях был ранен 16-летний подросток, вызваны на допрос в полицию.
Об этом сообщает портал Israel Info.
Отмечается, что правоохранители подозревают учителей и соцработников учебного заведения в недонесении об угрозе для жизни подростка.
«Вопреки публикациям, никаких жалоб и сообщений до момента совершения преступления в полицию не поступало», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, 13 декабря в Реховоте в результате ножевого нападения группой неизвестных лиц в масках на территории школы был ранен 16-летний подросток.
На место прибыли экстренные оперативные службы, где мальчика обнаружили без сознания с проникающими ранениями. Когда на место происшествия прибыли медики, парень был без сознания. Он был переведен в больницу Каплан в Реховоте в тяжелом состоянии.
Полиция проводит расследование. Предварительно, преступление носит криминальные мотивы.
Один из родителей школьников рассказал, что такие происшествия в школе не первый раз. Разборки между семьями криминальных группировок происходят постоянно.
Позже израильская полиция заявила, что исключила мотив терроризма и арестовала четверых подозреваемых. Комендант района встретился с директором школы и подчеркнул, что ситуация будет в приоритете у полиции.
Ранее Курсор писал, что в Реховоте неизвестные ворвались в школу в масках: ранен подросток. Шокирующее происшествие в одной из школ взбудоражило город Реховот. Преступники в масках ранили подростка прямо на территории заведения.
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