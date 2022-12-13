В Реховоте неизвестные ворвались в школу в масках: ранен подросток

Шокирующее происшествие в одной из школ взбудоражило город Реховот. Преступники в масках ранили подростка прямо на территории заведения.

В школу в Реховоте ворвались неизвестные в масках и нанесли ножевые ранения 16-летнему ученику.

Об этом информирует канал Израильские трудовыебудни.

В результате нападения в школе системы «Амаль», раненый подросток доставлен в больницу. Нападавшие скрылись.

Ранее Курсор писал, что медработники фотографировали обнаженных девочек во время осмотров и распространяли их снимки. Полиция нашла в телефоне подозреваемого из больницы «Рамбам» запись совершения сексуальных преступлений в отношении детей.

Также наш сайт сообщал, что в Ашкелоне работник дома престарелых задержан по подозрению в изнасиловании пациентки.

Еще мы информировали, что в стране заработала система «Не звони мне». Министры Орна Барбивай и Мерав Коэн объявили утром в понедельник, что продвигаемый ими проект «Не звони мне» вступил в силу. Как и во многих странах мира, потребительским компаниям будет запрещено связываться с теми, кто решил внести свои телефоны в государственную базу данных, находящуюся в ведении Управления по защите прав потребителей.

Напомним, мы сообщали, что новый спикер Кнессета сделал важное заявление. Еще он сказал:«Я сделаю все возможное, чтобы выполнить эту миссию, исходя из глубокого признания важности Кнессета для всего населения, но особенно для его более слабых членов».