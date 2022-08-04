Напряженность растет: жителей Керем-Шалом призывают эвакуироваться

Жителей киббуца Керем-Шалом просят сегодня вечером эвакуироваться в гостиницу Иерусалима, потому что в районе растет напряженность и существует вероятность обстрелов.

Сегодня, 4 августа, жителей коммуны Керем-Шалом, прилегающей к границе с сектором Газа, призвали эвакуироваться в Иерусалим.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Жители районов, которые находятся на стыке границ, уже несколько дней в блокаде, потому что в кибуцах введен комендантский час и перекрыты дороги из-за угрозы минометных обстрелов.

Глава регионального совета Эшколь Гади Яркони отметил, что военные перекрыли шоссе 232, которое является главной артерией жителей южной части регионального совета, в связи с этим распорядок дня граждан нарушен. Жителям нужно передвигаться по ветхим и небезопасным альтернативным дорогам, которые не предназначены для большой транспортной нагрузки.

Премьер-министр Яир Лапид во время встречи с главами южных региональных советов заявил, что Израиль готов к любому сценарию и при необходимости будет атаковать любую организацию, угрожающую жизни населения.

«Курсор» писал ранее, что 3 августа, Армия обороны Израиля объявила о призыве на службу около 100 резервистов. Такая мера принята в связи с обострившейся ситуацией на юге страны.

Еще мы писали, что ЦАХАЛ повысил боеготовность на юге Израиля из-за опасений ракетного обстрела со стороны террористов в Газе. Это связано с задержанием лидера террористической организации «Исламский джихад» в Самарии Бассама аль-Саади.