NASA запустит первый в Израиле космический телескоп

NASA запустит первый израильский космический телескоп — Ультрафиолетовый переходный астрономический спутник, или ULTRASAT, — на высокую околоземную орбиту в начале 2026 года в рамках недавно подписанного партнерства между НАСА США и Министерством инноваций, науки и технологий Израиля.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Ожидается, что ULTRASAT, главный проект Израильского космического агентства при Министерстве инноваций, науки и технологий и Научного института Вейцмана, произведет революцию в способности ученых обнаруживать и анализировать переходные процессы во Вселенной, такие как слияния нейтронных звезд и сверхновые.

Беспрецедентное поле зрения ULTRASAT в 204 квадратных градуса представляет собой 100-кратный скачок во внегалактическом объеме, доступном ученым для обнаружения транзиентных источников, по сравнению с обсерваториями на Земле. Кроме того, ULTRASAT будет измерять ультрафиолетовое излучение, которое невозможно измерить с Земли, и предоставлять научному сообществу оповещения в режиме реального времени о переходных процессах.

Сочетание этих уникальных возможностей позволит ученым наблюдать за Вселенной, проливая свет на некоторые основные вопросы, такие как происхождение тяжелых элементов в природе и влияние гигантских черных дыр на окружающую их среду. Это улучшит исследования по широкому кругу астрономических вопросов, включая сверхновые звезды, переменные и вспыхивающие звезды, активные галактики, источники гравитационных волн и аккрецию звезд массивными задними дырами.

«Новаторская наука требует передовых технологий. Наши требования к ULTRASAT, такие как широкое поле зрения, повышенная чувствительность к ультрафиолетовому излучению и данные в реальном времени контроль и передача находятся на переднем крае технологических разработок. Космическая промышленность Израиля может предоставить эти возможности. Космическое агентство Израиля гордится сотрудничеством с НАСА как прямым примером тесного партнерства между агентствами и технологическими усилиями израильской космической промышленности. участвует в разработке телескопа», – поделился директор Израильского космического агентства в Министерстве инноваций, науки и технологий Ури Орон.

Ожидается, что ULTRASAT окажет широкое влияние, помимо научных открытий. Успех миссии продемонстрирует возможность совершения научных прорывов с использованием небольших и относительно доступных спутников (примерно 90 миллионов долларов за космический корабль и прибор) и проложит путь к будущим космическим инициативам Израиля.

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