Убийство в Ашдоде: мужчина зверски расправился с 40-летней сожительницей

Во вторник, 21 февраля, в Ашдоде молотком была убита женщина в возрасте 40 лет.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что подозреваемый мужчина, ее партнер, неоднократно избивал женщину, сбежал из квартиры на улице Кибуц-Галуйот и вскоре был арестован полицией.

«Когда мы прибыли на место, мы увидели женщину, лежащую без сознания, с синяками на теле. Мы оказали ей медицинскую помощь, включавшую остановку кровотечения, перевязки, введение лекарств и эвакуировали ее в машине интенсивной терапии MDA в тяжелом состоянии», — рассказали медики.

В больнице врачи констатировали смерть пострадавшей. В полиции уточнили, что травмы были нанесены тупым предметом. На место происшествия были вызваны сотрудники отделения Ашдода, которые задержали мужчину, подозреваемого в причастности к инциденту.

Как сообщал Курсор, накануне полиция арестовала мужчину в центральном городе Нес-Циона по подозрению в убийстве своей сестры.

Женщину 20 лет нашли в квартире подозреваемого с травмами тела. Медики констатировали ее смерть на месте.

Полиция арестовала ее брата, жителя Нес-Циона в возрасте 30 лет, и начала расследование смерти женщины.

В заявлении полиции говорится, что они потребуют, чтобы суд продлил срок его содержания под стражей на время расследования.

Прибывшие на место медики рассказали: «Мы приехали в квартиру и увидели, что женщина лежит на полу без сознания. Мы провели медицинский осмотр, но у нее не было жизненных признаков, и нам пришлось констатировать ее смерть на месте».

Инцидент последовал за двумя предполагаемыми убийствами женщин в городе Лод.

На прошлой неделе 53-летнюю женщину нашли найдена мертвой в своей квартире в Лоде со следами тяжких телесных повреждений на теле. Ее мужа арестовали по подозрению в убийстве.

Несколькими днями ранее 33-летнюю Лидар Свису Яффе нашли мертвой в своей квартире, также в Лоде. Полиция арестовала соседку Яффе, которая, по словам родственников, преследовала ее, по подозрению в убийстве.

Согласно данным, опубликованным в ноябре министерством социального обеспечения и социального обеспечения, в Израиле растет бытовое насилие.

Также Курсор писал о том, что суд вынес приговор полицейскому из Лоды за избиение задержанного.