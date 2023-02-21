Третье убийство женщины за месяц: озвучены первые подробности трагедии в Нес-Ционе

Женщина в возрасте 20 лет найдена мертвой в квартире в центре города.

Полиция в понедельник арестовала мужчину в центральном городе Нес-Циона по подозрению в убийстве своей сестры.

Женщину 20 лет нашли в квартире подозреваемого с травмами тела. Медики констатировали ее смерть на месте.

Полиция арестовала ее брата, жителя Нес-Циона в возрасте 30 лет, и начала расследование смерти женщины.

В заявлении полиции говорится, что они потребуют, чтобы суд продлил срок его содержания под стражей на время расследования.

Прибывшие на место медики рассказали: «Мы приехали в квартиру и увидели, что женщина лежит на полу без сознания. Мы провели медицинский осмотр, но у нее не было жизненных признаков, и нам пришлось констатировать ее смерть на месте».

Инцидент последовал за двумя предполагаемыми убийствами женщин в центральном городе Лод.

На прошлой неделе 53-летнюю женщину нашли найдена мертвой в своей квартире в Лоде со следами тяжких телесных повреждений на теле. Ее мужа арестовали по подозрению в убийстве.

Несколькими днями ранее 33-летнюю Лидар Свису Яффе нашли мертвой в своей квартире, также в Лоде. Полиция арестовала соседку Яффе, которая, по словам родственников, преследовала ее, по подозрению в убийстве.

Согласно данным, опубликованным в ноябре министерством социального обеспечения и социального обеспечения, в Израиле растет бытовое насилие.

Читайте также: суд вынес приговор полицейскому из Лоды за избиение задержанного.