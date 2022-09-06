Насиловали дочь 13 лет: родителей с севера Израиля обвинили в жутком преступлении

Окружная прокуратура Хайфы (по уголовным делам) сегодня представила в окружной суд города обвинительный акт против двух обвиняемых супругов (61 год, 62 года) из ​​северного региона за серьезные половые преступления, связанные с инцестом, непристойными действиями и изнасилованием, которые они совершали против своей дочери в течение многих лет.

Об этом пишет 14 канал.

Согласно обвинительному заключению адвоката, у подсудимых пятеро детей, в том числе заявительница, 1986 года рождения. На протяжении многих лет подсудимая, мать заявительницы, сохраняла непрерывную атмосферу террора в доме и применяла физическое и словесное насилие в отношении семьи. Подсудимые, отец и мать, также употребляли дома опасные наркотики.

Начиная с 2003 года, со дня, когда заявительница отпраздновала свое 17-летие, до 2016 года обвиняемые совершали в отношении нее изнасилования и непристойные действия без ее согласия.

В результате сексуальных преступлений она дважды забеременела от отца. Первая беременность закончилась рождением девочки, которая страдала от многих заболеваний и умерла, когда ей было девять месяцев.

Кстати, дело удалось раскрыть благодаря сохраненной ДНК погибшего младенца.

Подсудимые продолжали совершать половые преступления против заявительницы, даже когда заявительница ухаживала за больным ребенком, когда она находилась в больнице, а также когда она находилась в глубоком психическом кризисе после смерти ребенка.

В отношении обвиняемых предъявлено обвинение в совершении половых преступлений в семье, изнасиловании, непристойных действиях и в совершении преступлений, связанных с инцестом.

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