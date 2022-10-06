Насколько активно израильтяне выезжают за рубеж: данные ЦСБ

Обновленные данные говорят о том, что въездной туризм в Израиле еще не вернулся к объемам, которые были до пандемии.

Туристическая сфера в Израиле постепенно восстанавливается. Центральное статистическое бюро представило данные об объеме въездного и выездного туризма за сентябрь текущего года.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

За первый месяц осени зарегистрировано 967 тысячи выездов израильтян за границу, по сравнению с 929 тысячами за аналогичный период 2019 года, до начала пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно данным ЦБС, въездной туризм еще не вернулся к объемам, которые были до эпидемии. За прошлый месяц в Израиле было зафиксировано 277,7 тысячи въездов, по сравнению с 436,5 тысячи в сентябре три года назад.

«Курсор» писал ранее, что Израиль попал в список одиннадцати лучших направлений для отдыха на лето 2022 года. Вместе с еврейским государством в списке находятся США, Австралия, Франция и другие страны. Описывая Израиль, CNN подчеркивает, что это «святая земля для многих мировых религий», где также можно найти большое количество интересных достопримечательностей и удивительных мест.

Еще мы писали, что британские аналитики назвали топ-10 самый опасных мест в Европе, где туристов обворовывают чаще всего.

Напомним, что в аэропорту Бен-Гурион приземлился миллионный турист, посетивший Израиль в этом году.