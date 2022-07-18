Названы самые опасные места, где туристов обворовывают чаще всего

18:41, Сегодня
Мировые новости, Общество
эйфелева башня фото
Фото: pixabay.com

Возглавляющий анти-топ бульвар Ла-Рамбла в Барселоне получил более 3,2 тысячи упоминаний на Tripadvisor как место, где стоит внимательно смотреть за вещами из-за большого количество воришек.

Британские аналитики назвали топ-10 самый опасных мест в Европе, где туристов обворовывают чаще всего.

Об этом пишет издание Express со ссылкой на исследование специалистов из Money.co.uk.

Больше всего карманников, которые обворовывают туристов, было зафиксировано во Франции, а также в Испании. Так, чаще всего в этом лане упоминался бульвар Ла-Рамбла в Барселоне. Более того, столица Каталонии в целом закрепила за собой репутацию города, в котором большое количество воров-карманников.

Полный топ-10 выглядит так:

  1. Ла-Рамбла, Барселона, Испания
  2. Эйфелева башня, Париж, Франция
  3. Фонтан Треви, Рим, Италия
  4. Карлов мост, Прага, Чехия
  5. Сакре-Кер, Париж, Франция
  6. Колизей, Рим, Италия
  7. Староместская площадь, Прага, Чехия
  8. Лувр, Париж, Франция
  9. Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция
  10. Саграда Фамилия, Барселона, Испания

Ранее наш сайт сообщал, что с начала 2022 года Израиль посетило более миллиона туристов.

Кроме того, Курсор писал, что рынок авиаперевозок испытывает серьезные проблемы из-за большого наплыва туристов.

Еще напомним, что израильтянам рекомендуют летать только с ручной кладью.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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