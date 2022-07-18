Названы самые опасные места, где туристов обворовывают чаще всего

Британские аналитики назвали топ-10 самый опасных мест в Европе, где туристов обворовывают чаще всего.
Об этом пишет издание Express со ссылкой на исследование специалистов из Money.co.uk.
Больше всего карманников, которые обворовывают туристов, было зафиксировано во Франции, а также в Испании. Так, чаще всего в этом лане упоминался бульвар Ла-Рамбла в Барселоне. Более того, столица Каталонии в целом закрепила за собой репутацию города, в котором большое количество воров-карманников.
Полный топ-10 выглядит так:
- Ла-Рамбла, Барселона, Испания
- Эйфелева башня, Париж, Франция
- Фонтан Треви, Рим, Италия
- Карлов мост, Прага, Чехия
- Сакре-Кер, Париж, Франция
- Колизей, Рим, Италия
- Староместская площадь, Прага, Чехия
- Лувр, Париж, Франция
- Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция
- Саграда Фамилия, Барселона, Испания
Ранее наш сайт сообщал, что с начала 2022 года Израиль посетило более миллиона туристов.
Кроме того, Курсор писал, что рынок авиаперевозок испытывает серьезные проблемы из-за большого наплыва туристов.
Еще напомним, что израильтянам рекомендуют летать только с ручной кладью.