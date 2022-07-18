Названы самые опасные места, где туристов обворовывают чаще всего

Возглавляющий анти-топ бульвар Ла-Рамбла в Барселоне получил более 3,2 тысячи упоминаний на Tripadvisor как место, где стоит внимательно смотреть за вещами из-за большого количество воришек.

Британские аналитики назвали топ-10 самый опасных мест в Европе, где туристов обворовывают чаще всего.

Об этом пишет издание Express со ссылкой на исследование специалистов из Money.co.uk.

Больше всего карманников, которые обворовывают туристов, было зафиксировано во Франции, а также в Испании. Так, чаще всего в этом лане упоминался бульвар Ла-Рамбла в Барселоне. Более того, столица Каталонии в целом закрепила за собой репутацию города, в котором большое количество воров-карманников.

Полный топ-10 выглядит так:

Ла-Рамбла, Барселона, Испания Эйфелева башня, Париж, Франция Фонтан Треви, Рим, Италия Карлов мост, Прага, Чехия Сакре-Кер, Париж, Франция Колизей, Рим, Италия Староместская площадь, Прага, Чехия Лувр, Париж, Франция Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция Саграда Фамилия, Барселона, Испания

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