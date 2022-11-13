Наследный принц Бахрейна поздравил Нетаниягу с победой на выборах

Салман бин Хамад Аль Халифа заявил о стремлении Бахрейна расширить и углубить отношения между двумя странами.

Наследный принц и премьер-министр Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа вечером в воскресенье, 13 ноября, поздравил Биньямина Нетаниягу с победой его политической силы на выборах в Кнессет.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что Халифа заявил о стремлении Бахрейна расширить и углубить отношения между двумя странами.

В свою очередь Нетаниягу сказал наследному принцу, что перед Израилем и Бахрейном открываются «огромные возможности».

Как сообщал Курсор, в июле наследный принц и премьер-министр Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа поздравил премьер-министра Яира Лапида с вступлением в должность премьер-министра в ходе телефонного разговора в четверг.

Лапид проинформировал Халифу о недавнем визите президента США Джо Байдена в Израиль, подчеркнув, что Бахрейн является важным и ценным союзником на Ближнем Востоке. Они также обсудили расширение сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Также Курсор информировал о том, что король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа выразил готовность королевства быть посредником между россией* и Украиной. Об этом сообщил представитель посольства Бахрейна в москве.

«Его величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа подтверждает готовность Королевства Бахрейн выступить посредником между россией и Украиной, чтобы остановить конфликт», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что Бахрейн готов «играть любую роль в сфере посредничества между двумя сторонами» без промедления.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!