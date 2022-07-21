Наследный принц Бахрейна поздравил Лапида со вступлением в должность премьер-министра

21:37, Сегодня
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Фото: предоставлено пресс-службой агентства Партизан

Премьер-министр Яир Лапид беседовал сегодня с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом бин Хамадом Аль Халифой, которые поздравили его со вступлением в должность.

Наследный принц и премьер-министр Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа поздравил премьер-министра Яира Лапида с вступлением в должность премьер-министра в ходе телефонного разговора в четверг.

Лапид проинформировал Халифу о недавнем визите президента США Джо Байдена в Израиль, подчеркнув, что Бахрейн является важным и ценным союзником на Ближнем Востоке. Они также обсудили расширение сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Курсор ранее писал, что россия возмущена тем, что Лапид получил пост премьер-министра. Посол россии* в Израиле Анатолий Викторов выразил недовольство тем, что Яир Лапид стал премьер-министром из-за его резких заявлений по поводу российского вторжения в Украину.

Также сообщалось, что Лапид поблагодарил людей, которые схватили террориста в Иерусалиме. Премьер-министр Яир Лапид встретился с Хаимом Наимом и Меши Бен Ами, двумя гражданскими лицами, которые помогли остановить террориста, зарезавшего вчера человека в автобусе в Иерусалиме.

Кроме того, Лапид похвалил израильскую спортсменку Лону Чемтай Солпитер за выступление на чемпионате мира. Премьер-министр Яир Лапид похвалил израильскую марафонку Лону Хемтай Салпетер после завоевания ею бронзовой медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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