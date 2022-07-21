Наследный принц Бахрейна поздравил Лапида со вступлением в должность премьер-министра

Наследный принц и премьер-министр Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа поздравил премьер-министра Яира Лапида с вступлением в должность премьер-министра в ходе телефонного разговора в четверг.

Лапид проинформировал Халифу о недавнем визите президента США Джо Байдена в Израиль, подчеркнув, что Бахрейн является важным и ценным союзником на Ближнем Востоке. Они также обсудили расширение сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Курсор ранее писал, что россия возмущена тем, что Лапид получил пост премьер-министра. Посол россии* в Израиле Анатолий Викторов выразил недовольство тем, что Яир Лапид стал премьер-министром из-за его резких заявлений по поводу российского вторжения в Украину.

Также сообщалось, что Лапид поблагодарил людей, которые схватили террориста в Иерусалиме. Премьер-министр Яир Лапид встретился с Хаимом Наимом и Меши Бен Ами, двумя гражданскими лицами, которые помогли остановить террориста, зарезавшего вчера человека в автобусе в Иерусалиме.

Кроме того, Лапид похвалил израильскую спортсменку Лону Чемтай Солпитер за выступление на чемпионате мира. Премьер-министр Яир Лапид похвалил израильскую марафонку Лону Хемтай Салпетер после завоевания ею бронзовой медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон.