Бахрейн хочет стать посредником в переговорах россии и Украины

Королевство призывает «великие державы» возобновить свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности, избегая эскалации и конфронтации.

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа выразил готовность королевства быть посредником между россией* и Украиной.

Об этом сообщает российское информагентство тасс со ссылкой на представителя посольства Бахрейна в москве.

«Его величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа подтверждает готовность Королевства Бахрейн выступить посредником между россией и Украиной, чтобы остановить конфликт», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что Бахрейн готов «играть любую роль в сфере посредничества между двумя сторонами» без промедления.

«Бахрейн также призывает великие державы пересмотреть и возобновить свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности, избегая эскалации и конфронтации, и призывает переориентировать глобальные усилия по противостоянию волнам экстремистской идеологии путем совместной и слаженной работы по решению любых политических, экономических или социальных проблем», — сообщает СМИ.

Как сообщал Курсор, Израиль и Бахрейн надеются заключить соглашение о свободной торговле до конца 2022 года.

Так, Израиль нормализовал дипломатические отношения с Бахрейном и его соседом по Персидскому заливу Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) два года назад при поддержке США. В то время как экономические связи с ОАЭ с тех пор наладились, торговля Израиля с Бахрейном сильно отстает.

В то же время в Министерстве экономики Израиля сообщили, что правительство направит делегацию в Манаму для следующего раунда, «чтобы завершить переговоры как можно скорее и, надеемся, не позднее конца года».

Также Курсор информировал о том, что в сентябре Израиль и Бахрейн начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле.