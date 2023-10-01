Открытие нового здания Национальной библиотеки Израиля, расположенного между Кнессетом и Музеем Израиля в Иерусалиме, запланировано на 17 октября.

В Национальной библиотеке Израиля объявили о возвращении к своему прежнему логотипу с флагом нашей страны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Это произошло после того, как вспыхнул резонансный общественный протест из-за нового логотипа, который никак не был связан как с Израилем, так и сионизмом. Новая версия указанного логотипа имели только название нацбиблиотеки, которое написали черным шрифтом на иврите, арабском и английском языках. Таким образом, она стала заменой оригинального исполнения книги в цветах флага Израиля.

Также критические замечания прозвучали из-за того, что еврейская формулировка нового логотипа имела только надпись «Национальная библиотека», а не «Национальная библиотека Израиля», как это делается на арабском и английском языках.

В воскресенье, 1 октября, министр образования Йоав Киш в письме гендиректору библиотеки Салаю Меридору критически высказался из-за «отсутствия в логотипе какой-либо связи и идентичности с еврейским народом, Государством Израиль, сионизмом или языком иврит».

«Иврит больше не занимает центральное место. Кроме того, был стерт логотип, представляющий израильский флаг. Непостижимо, что Национальная библиотека может предпринять действия, которые подрывают доверие общественности к ней и разрушают ее связи с Государством Израиль», – сказано в письме.

Вскоре после этого в библиотеке заявили, что после долгих дебатов принято решение о возвращении исходного логотипа. Открытие нового здания Национальной библиотеки Израиля, расположенного между Кнессетом и Музеем Израиля в Иерусалиме, запланировано на 17 октября.

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