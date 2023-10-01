Участниками этого стали кандидаты в городской совет и не только.

В Иерусалиме взрослые мужчины пришли на кинопоказ для религиозных девочек и сорвали его, "протестуя против разделения по половому признак".

Об этом сообщает Telegram-канал "Люди в черном".

«Мужчины района пришли на показ, предназначенный для женщин и девочек, и не позволили провести раздельное мероприятие. Для тех, кто не понял событий последних недель – новый общественный договор», – описала эти события сотрудница издания Haaretz Яэль Фридсон.

Под новым "договором", как пишут журналисты, Фридсон предполагает срыв молитвы в Йом-Кипур. Кроме нее участниками этого протеста стали кандидаты в городской совет Иерусалима.

Отмечается, что в 2019 году министерство юстиции Израиля и офис юридического советника дали официальный ответ на запрос горсовета Хайфы: мероприятия только для женщин в Израиле не ущемляют мужские права. В нашей стране есть женские марафоны, женские джаз-фестивали, женские спортзалы, в том числе Фридсон была участницей мероприятий «только для женщин», включая религиозных. В этом же районе, где собрались девочки-школьницы смотреть фильм, проводили мероприятия лишь для женщин под эгидой мэрии Иерусалима.

Ранее опрос показал, сколько израильтян считают справедливым срыв общественной молитвы на Йом-Кипур.

Также "Курсор" сообщал, что Арье Дери попал в скандал накануне Суккота.