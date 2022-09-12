Назвал террориста героем: DemocraTV отстранило от работы журналиста Исраэля Фрея

Телеканал DemocraTV объявил о немедленном отстранении от работы журналиста Исраэля Фрея после «экстремального и неуместного заявления».

Отмечается, что Фрей назвал террориста, пойманного в Яффо на прошлой неделе и планировавшего теракт в людном месте Тель-Авива, «героем».

«Преследовал законные цели и не причинял вреда невинным людям. В реформированном мире он получил бы медаль», — написал журналист.

В DemocraTV отметили, что заявление Фрея является его личным мнением.

«Руководство канала также сожалеет, что вчера сотрудникам пришлось столкнуться с неадекватным поведением со стороны Фрея, у нее было много свидетелей в студии трансляции канала. Мы привержены дружелюбной и профессиональной журналистике, но прежде всего мы привержены работе, свободной от насилия и жестокого поведения», — говорится в заявлении телеканала.

Как сообщал Курсор, 8 сентября израильская полиция задержала в Тель-Авиве палестинца, у которого при себе было два самодельных взрывных устройства. Его доставили на допрос, на котором он признался, что собирался совершить теракт.

Позже полиция Израиля обнародовала подробности предотвращенного теракта в Яффо. Как оказалось, задержанный террорист прибыл в Яффо с автоматом и самодельными бомбами и «был задержан только благодаря бдительности двух полицейских».

Согласно данным полиции, Мохаммад Минави, 19-летний житель Шхема, пересек линию разграничения в районе Тулькарма с оружием и самодельными бомбами. После этого террорист сел в такси и отправился к Часовой площади Яффо. Выйдя из такси, Минави вел себя подозрительно, чем привлек внимание полицейских Шарифа Хассона и Менгисто Мохаба. Те арестовали подозреваемого и допросили на месте. Тот признал, что пересек границу незаконно.

Также Курсор информировал о том, что во время операции сил ЦАХАЛа по сносу дома террориста участника теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве был убит Махмуд Сабаэна — палестинский боевик.