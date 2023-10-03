Количество нападений увеличилось, потому что палестинцы считают автобусы своей «легкой добычей».

Одна из самых оживленных автомагистралей Иудеи и Самарии столкнулась с беспрецедентным уровнем забрасывания камнями израильских пассажиров и машин.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Отмечается, что главной мишенью палестинцев стал автобусный маршрут 55. Об одном из инцидентов рассказал водитель автобуса на линии Кдумим-Кфар-Саба Рафаэль Коэн-Ягудаев. По его словам, в автобус бросили огромный камень, который чуть не задел его супругу.

"Если бы я не свернул в самый последний момент, камень попал бы в лобовое стекло, возможно, ранив или даже убив ее. Осколки стекла попали задние сиденья. Честно говоря, я в шоке, и призываю людей не сидеть возле определенных окон. Это только вопрос времени, когда кто-нибудь пострадает», – поделился он.

Количество нападений увеличилось, потому что палестинцы считают автобусы своей «легкой добычей». Они нередко устраивают засады и ждут транспортные средства на трассе.

По мнению жителя Кдумим и представителя организации «Торат Лехима» Авиада Гадот, правила ведения боевых действий сил безопасности мешают эффективно разрешать проблемы. В то же время он мэр Кдумим Ханнанал Доран выступает против гражданских патрулей.

«Было бы неправильно создавать частную полицию. Мы не должны брать власть в свои руки. Армия сильна и знает, как делать свою работу, но нам нужно совместно оказать давление на власти, чтобы они действовали так, как нужно», – отметил он.

Также "Курсор" сообщал, что Махмуд Аббас выступил с новым провокационным заявлением в адрес Израиля.