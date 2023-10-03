По словам лидера ПА, Израиль "не является по-настоящему независимым".

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас во вторник, 3 октября, заявил, что земля «Палестины» оккупирована не Израилем, а Соединенными Штатами, и что Израиль не является независимым государством.

Об этом сообщает Israel National News. Выступление Аббаса прозвучало на форуме «Цифровая жизнь и творчество».

«Когда Израиль говорит, что празднует День независимости, от кого он получил независимость? Кто оккупировал Государство Израиль, чтобы оно отпраздновало годовщину своей свободы от этой оккупации? Это большая ложь», - сказал Аббас.

По его словам, поскольку Израиль, по его мнению, не является по-настоящему независимым, «Америка оккупирует Палестину».

Аббас также упомянул о столкновениях в Тель-Авиве на прошлой неделе из-за возведения перегородки между мужчинами и женщинами во время молитв на Йом-Кипур, чтобы напасть на репутацию Израиля в области прав женщин.

В частности, лидер ПА заявил, что женщинам в Израиле запрещено участвовать в демонстрациях вместе с мужчинами, «потому что они нечистого пола».

Как сообщал Курсор, в сентябре глава Палестинской автономии Махмуд Аббас оклеветал Европейский Союз на частном мероприятии в понедельник вечером, заявив, что Брюссель не выполнил обещания помочь Рамалле провести парламентские и президентские выборы в 2021 году.

«Они животные», — сказал он, используя уничижительный арабский термин, которым можно описать человека, который не слушается и ведет себя плохо.

Также мы писали о том, что постпред Израиля в ООН заявил, что Махмуда Аббаса необходимо убрать с должности председателя ПА.