Назван средний возраст евреев в общинах Англии и Уэльса

Недавно опубликованные данные переписи населения Англии и Уэльса 2021 года показали, что средний возраст респондентов-евреев составлял 41 год.

Об этом информирует Israel National News.

Также отмечается, что еврейских женщин было примерно на 8000 больше, чем мужчин.

Кроме того, согласно опубликованным данным, «люди, которые назвали свою религию «еврейской», постоянно распределялись между 25 и 65 годами».

«Хотя данные переписи, опубликованные Британским управлением национальной статистики (ONS), продемонстрировали, что средний возраст евреев в Англии и Уэльсе остается постоянным со времени последней переписи 2011 года, они также пришли к выводу, что возрастной диапазон еврейской общины был «более равномерно распределен, чем население в целом», — говорится в сообщении.

Согласно переписи 2021 года, в Англии и Уэльсе проживало 271 327 евреев, что составляет 0,5 процента от общей численности населения. При этом на район Большого Лондона приходится 53,6 процента еврейского населения (145 466 человек).

Это больше, чем 265 073 человека в 2011 году и 259 927 человек в 2001 году.

Как сообщал Курсор, главный раввин Великобритании рассказал о новых правилах в мировых синагогах после COVID. Раввин Эфраим Мирвис рассказал, что Объединенная еврейская синагога провела опрос своих членов и выяснила, что люди хотели бы проводить меньше времени на молитвенных службах. Объединенная синагога — это союз британских ортодоксальных синагог, представляющий центральное ортодоксальное движение в Великобритании.

Главный раввин сказал, что «в общинах Великобритании почти каждый пятый член Объединенной синагоги говорит, что в эпоху после пандемии они с меньшей вероятностью будут посещать утренние службы Шаббата».

Также Курсор писал о том, что в 2021 году британские евреи зафиксировали самый высокий показатель в Европе антисемитских инцидентов.