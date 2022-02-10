В 2021 году британские евреи зафиксировали самый высокий показатель в Европе антисемитских инцидентов

В Соединенном Королевстве в 2021 году было зарегистрировано 2255 антисемитских инцидентов, что на 34% больше, чем 1684 инцидента, зарегистрированных в 2020 году.

Британские евреи и власти зафиксировали 2255 антисемитских инцидентов в Соединенном Королевстве в 2021 году — это самый высокий показатель за последние годы в Европе.

Это также самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный за один календарный год Фондом общественной безопасности, органом по наблюдению за антисемитизмом британского еврейства.

Отчет CST, опубликованный в среду, показал рост антисемитских инцидентов на 34% по сравнению с 1684 инцидентами, зарегистрированными в 2020 году. Показатель 2021 года на 24% выше, чем предыдущий рекорд в 1813 инцидентов, зарегистрированных в 2019 году.

В Соединенном Королевстве еврейское население составляет 292 000 человек. Во Франции с еврейским населением в 446 000 человек основная наблюдательная группа зафиксировала 589 преступлений на почве ненависти против евреев в 2021 году.

Из подсчета 2021 года в Великобритании 871 инцидент произошел в мае и июне, что близко к тому времени, когда Израиль и ХАМАС вели перестрелку и когда израильские арабы и евреи сталкивались в «смешанных городах» Израиля.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что правительство обнародовало план по снижению налогов и снижению стоимости жизни.

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