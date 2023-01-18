Более полумиллиона израильтян живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности — опрос

Согласно новому отчету Института национального страхования (Bituach Leumi), около 522 000 семей в Израиле в настоящее время живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности, половина из них серьезно, хотя бедность и неравенство доходов немного уменьшились. Опрос проводился в 2021 году на фоне пандемии COVID-19 и возобновления экономического роста.

Несмотря на эти цифры, обзор показал общее улучшение продовольственной безопасности и экономики. В то время как ВВП Израиля сократился на 1,9% в 2020 году, в 2021 году он вырос на 8,3% — высокие темпы роста даже по сравнению с другими развитыми странами. Отчасти это благодаря людям, которые ушли с работы во время пандемии и теперь возвращаются.

Уровень безработицы резко упал с 35% в разгар пандемии до всего 5% в 2021 году, а заработная плата выросла. Кроме того, процент семей, живущих с отсутствием продовольственной безопасности, снизился с 18,1% в 2016 году до 16,2% в 2021 году. Так было и среди детей. В 2016 году 26,3% детей в Израиле жили в условиях отсутствия продовольственной безопасности. В 2021 году процент снизился до 21,1%.

В целом, расходы на социальное обеспечение в Израиле по-прежнему значительно ниже, чем в других странах.

Многие государственные льготы, предоставляемые во время пандемии, с тех пор исчезли, например, финподдержка семей и предприятий. Пособия по безработице также были сокращены в качестве средства поощрения возвращения к работе. Тем не менее, поощрительные гранты также были предоставлены тем, кто получал пособие по безработице, но должен был вернуться на работу с более низкой заработной платой, чем та, которую они получали до COVID. Кроме того, несмотря на то, что субсидии сократились, восстановление экономики более чем компенсировало это, а это означает, что средние чистые доходы выросли.

Опрос показал, что 16% семей и 21% детей живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности. Они, как правило, сосредоточены среди жителей периферии и в районе Иерусалима. Пятая часть (20%) всех детей в Иерусалиме и на севере Израиля живут в условиях постоянной нехватки продовольствия.

Большая часть отсутствия продовольственной безопасности сосредоточена среди арабского сектора Израиля и тех, кто получает стипендии от правительства либо по инвалидности, либо по минимальной гарантии дохода. На самом деле арабы-израильтяне испытывают почти в три раза больше проблем с продовольственной безопасностью, чем в среднем по стране. Однако следует отметить, что ультраортодоксальное население Израиля значительно улучшило свою продовольственную безопасность и теперь стало ближе к широкой публике.

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