Глава минтранса Михаэли одобрила расширение международного аэропорта Бен-Гурион

В ведомстве уверены, что это обеспечит отсутствие дополнительного шума для всех жителей этого района.

Об этом 22 сентября сообщает Jewish Press.

Министр положительно отнеслась и к скорейшему преобразованию аэропорта Хайфы в региональный международный аэропорт. Также планируется, что будет дана дальнейшая оценка аэропортов в Неватиме и Циклаге.

Эти шаги основаны на рекомендациях комитета, созданного после того, как недавнее решение правительства во главе с министром Михаэли отменило создание международного аэропорта в Рамат-Давид из-за серьезного экологического ущерба, который нанесет этому району. Также было рекомендовано расширить международный аэропорт Бен-Гурион, в том числе решить проблему шумового загрязнения, и расширить аэропорт Хайфы, чтобы он стал региональным международным аэропортом.

После презентации выводов комиссии Михаэли и профессиональная команда министерства провели встречу с форумом глав северных и южных местных органов власти. Они проинформировали их о промежуточных выводах рабочей группы.

«Израильская авиация и воздушные маршруты являются национальными стратегическими активами первого порядка, и сегодня мы сделали необходимый шаг, чтобы обеспечить их успех в будущем», — сказала она.

Ранее «Курсор» сообщал, что глава минтранспорта посетила участок дорожной развязки Шалом на главном тель-авивском шоссе Аялон. Она прокомментировала возобновление движения на трассе, а также пообещала, что безопасность пассажиров и участников дорожного движения будет усилена.

Как стало известно «Курсору», движение поездов на Аялоне остановилось из-за провала. Яма в асфальте образовался в момент, когда шоссе не было сильно перегруженным. Водители сразу заметили ее и сообщили в соответствующие службы. Жертв в результате инцидента удалось избежать.