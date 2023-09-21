Названы профессии, на которые в Израиле больше всего вырос спрос

Количество вакансий в августе возросло до 119 тысяч.

На некоторые профессии в Израиле за летний период повысился спрос. В июне-августе 2023 года на 3 процента выросло количество вакансий инженеров и на 8 процентов - водителей автобусов и грузовых автомобилей, по сравнению с данными за май-июль.

Такие данные опубликовало Центральное статистическое бюро (ЦСБ).

По состоянию на последний месяц лета в Израиле увеличилось количество вакансий до 119 тысяч, хотя в июле этот показатель был на уровне 117, 7 тысячи. Помимо водителей и инженеров, на 1 процент зафиксирован рост вакансий для разработчиков ПО и на 4 процента - для сиделок.

А вот на спрос на продавцов упал на 6 процентов и составил 9797, на официантов и барменов - на 13 процентов (6750 вакансий), на охранников - на 1 процент (4189).

Число вакансий облицовщиков, каменотесов, штукатуров, столяров и арматурщиков в строительном секторе составило 3094 (снижение на 5 процентов), тогда как число строителей увеличилось на 11 процентов.

Количество вакансий инженерно-технических работников осталось стабильным – 3701.

"Курсор" писал ранее, что в августе Центральное статистическое бюро опубликовало данные о безработице, и они показали положительную динамику. Количество безработных почти не изменилось, составив 155 900 человек по сравнению с 155 500 в июле.

Еще мы писали, что Служба занятости Израиля опубликовала обновленные данные, согласно которым, по состоянию на август, количество безработных учителей и воспитательниц в детских садах выросло почти на 137 процентов.